В Таганроге сотрудники полиции нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома

Утром 15 июля 15-летняя жительница Таганрога ушла из дома и не вернулась. Сначала ее попыталась разыскать мать, однако поиски не дали результата. Женщина обратилась в полицию уже ночью.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних были организованы поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней. Правоохранители проверили подъезды и спортивные площадки, опрашивали родственников и знакомых девочки, а также проверяли места возможного пребывания ребенка», — сообщает пресс-служба донского главка МВД.

16 июля сотрудникам полиции удалось разыскать пропавшего подростка. В настоящее время здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.

«Ребенок передан матери, с которой была проведена профилактическая беседа. Также в отношении женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

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