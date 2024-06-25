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В небе над Ростовской областью сбили украинский воздушный шар

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25 июня в небе над Ростовской областью был уничтожен воздушный шар, запущенный с территории Украины, сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

Новости Ростовской области

«Около 14.45 дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины», — сказано в сообщении.

Источник не уточняет, какую цель преследовал летающий объект. Можно предположить, что разведывательную. Но это первый случай, когда Минобороны РФ официально сообщило об использовании Украиной воздушного шара в Ростовской области.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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