В Тихорецком районе полицейские и сотрудники ФСБ задержали 26-летнего жителя Таганрога, который подозревается в незаконном изготовлении мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, таганрожец приобрел на заброшенных дачах в пригороде Тихорецка садовый домик. Там он синтезировал наркотик для дальнейшего сбыта. В результате осмотра помещения оперативники изъяли более 800 граммов мефедрона и оборудование для его производства. Сейчас мужчина заключен под стражу.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что двух жителей Дона осудили за попытку сбыта 31 кг наркотиков.

Фото rostov.sledcom.ru