Главная » Новости Таганрога

Таганрожец организовал нарколабораторию в пригороде Тихорецка

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В Тихорецком районе полицейские и сотрудники ФСБ задержали 26-летнего жителя Таганрога, который подозревается в незаконном изготовлении мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Новости Таганрога

Как выяснилось, таганрожец приобрел на заброшенных дачах в пригороде Тихорецка садовый домик. Там он синтезировал наркотик для дальнейшего сбыта. В результате осмотра помещения оперативники изъяли более 800 граммов мефедрона и оборудование для его производства. Сейчас мужчина заключен под стражу.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что двух жителей Дона осудили за попытку сбыта 31 кг наркотиков.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

наркотики новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru