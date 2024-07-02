В музей Таганрога вернулись отреставрированные картины

Спасенные произведения изобразительного искусства Таганрогского художественного музея были доставлены в наш город из Санкт-Петербурга. Вернувшиеся картины сотрудники музея встречали аплодисментами и плакатом, на котором было написано: «С возвращением! Спасибо Русскому музею!».

Лучшие представители реставрационной школы Государственного Русского музея за 7 месяцев полностью устранили повреждения, которые 22 экспоната получили во время ракетного удара и провели комплексное восстановление шедевров.

«Искренне благодарю министра культуры РФ Ольгу Борисовну Любимову, руководителя Государственного Русского музея Аллу Юрьевну Манилову и ее коллектив, а также ПАО «Газпром» — партнера реставрационных проектов Русского музея, за огромную помощь в проведении реставрации бесценных музейных предметов», — сказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Напомним, что весной в Мраморном дворце Русского музея прошла уникальная выставка отреставрированных экспонатов. Теперь, когда спасенные шедевры вернулись домой, для жителей и гостей донского региона они будут доступны на выставке, которая будет организована в ближайшее время.

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Иллюстрация скрин видео ВК Таганрогского художественного музея