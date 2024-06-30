Интересную историю старинного усадебного дома семьи Констант, расположенного на улице Шмидта, 12 рассказали сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». Благодаря своей счастливой судьбе он и по сей день украшает наш город.

Этот небольшой особняк с видом на море известен тем, что здесь в 1824 году родилась Мария Дмитриевна Констант, которой суждено было стать первой любовью и первой женой Ф.М. Достоевского. Здесь она вместе со своей семьей прожила до 15 лет.

По словам сотрудников музея, после революции небольшой одноэтажный особняк с четырьмя полуколоннами, поделенный на множество коммунальных квартир, вступил в полосу упадка и запустения. Постепенно разрушаясь, к 1980-м годам он был уже необитаем и числился в списке аварийных. Его планировали снести, но, по счастью, не успели.

«И вот тогда завод «Термопласт» предложил семьям своих сотрудников, стоявших в очереди на получение квартир, оригинальный вариант решения жилищной проблемы: привести дом в порядок (при этом завод обещал помочь материалами и специалистами) и заселиться в него. За несколько лет новые владельцы освоили почти все строительные специальности: каменщиков, плотников, штукатуров, маляров и постепенно привели в приемлемое состояние старинный особнячок (конечно, не без утраты отдельных декоративных деталей, восстановить которые без помощи профессиональных реставраторов было невозможно). Об этом интересном опыте написал в 1990 году советский журнал «Работница», — пишет источник.

Тогда в городе были обширные планы по реконструкции исторического жилья. Воплощением их в жизнь занимался отряд МЖК под названием «Городок Чехова». Предприятиями-дольщиками выступали обувная фабрика, судоремонтный завод, объединение «Виброприбор» и другие.

Основная идея заключалась в реконструкции ветхого и даже аварийного жилья и превращение его в удобные благоустроенные квартиры. Проекты для МЖК готовил Северо-Кавказский филиал института «Спецпроектреставрация».

Новые реалии не позволили этому опыту укорениться и воплотиться в жизнь. Но чудесный дом семьи Констант, построенный в самом начале XIX века, благодаря заботливым хозяевам и поныне является украшением улицы Шмидта – старейшей в городе.

Фото ВК музей «Градостроительство и быт г. Таганрога».