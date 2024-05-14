В музее-заповеднике «Танаис» пройдет детский праздник

В предстоящие пятницу и субботу, 17 и 18 мая в археологическом музее-заповеднике «Танаис» Ростовской области пройдут сразу два мероприятия для детей – праздник «капельки воды» и ежегодные спортивные состязания. Об этом сообщается на страничке учреждения ВКонтакте.

Детский праздник «Капельки воды», посвященный «Году семьи – 2024», пройдет 17 мая.

Главными участниками мероприятия станут учащиеся начальных классов Недвиговской средней школы. Концертная программа будет проходить на площадке перед Башней поэтов. Ребята подготовили праздничный концерт, на котором покажут свои творческие номера: танцы, песни и чтение стихов, посвященные капелькам, ручейкам, морям и океанам, — пишет источник.

18 мая состоятся ежегодные спортивные состязания для школьников — «Донская Олимпия». В них примут участие школьные группы из города Ростова и Мясниковского района. Эстафеты, прыжки в мешках и перетягивание каната – в каждом из видов состязаний ребята смогут попробовать свои способности.

Фото ВК музея-заповедника «Танаис»