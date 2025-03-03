В музее Таганрога рассказали, для чего нужны куклы

В Таганроге продолжается выставка «Кукол дивный хоровод» в Музее А.А. Дурова. На днях ее посетили сотрудники Историко-краеведческого музея вместе со своими родными. Неповторимые художественные образы экспонатов пригласили гостей к размышлению о роли красоты в нашей жизни.

«Кукла – одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов у девочек… Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей», – совершенно справедливо писал когда-то Виктор Гюго.

Вместе с тем, кукла давно перестала быть предметом только детской забавы. Одно из первых исторических упоминаний о кукле в качестве не совсем куклы связано с именем древнеегипетской царицы Клеопатры. Оказывается, у неё была целая кукольная коллекция, служившая для своей хозяйки чем-то вроде журнала мод: именно по эскизам кукольных нарядов царица заказывала облачения для особо торжественных церемоний.

Посланниками моды служили куклы и во Франции, начиная с XVII века. Как могли парижские модницы поделиться последними достижениями в этой области с далёкими от столицы провинциалками? Конечно же, прислав в подарок разодетых по последнему писку моды кукол.

Музей А.А. Дурова приглашает всех желающих посетить выставку «Кукол дивный хоровод». Предварительная запись и справки по телефону 8 (8634) 61-40-31.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылся вернисаж «Весенняя КОТО-Васия».

Источник и фото tgliamz.ru