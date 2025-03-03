Главная » Культура

В музее Таганрога рассказали, для чего нужны куклы

На чтение 2 мин Просмотров 43 Опубликовано

В Таганроге продолжается выставка «Кукол дивный хоровод» в Музее А.А. Дурова. На днях ее посетили сотрудники Историко-краеведческого музея вместе со своими родными. Неповторимые художественные образы экспонатов пригласили гостей к размышлению о роли красоты в нашей жизни.

Культура

«Кукла – одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов у девочек… Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей», – совершенно справедливо писал когда-то Виктор Гюго.

Вместе с тем, кукла давно перестала быть предметом только детской забавы. Одно из первых исторических упоминаний о кукле в качестве не совсем куклы связано с именем древнеегипетской царицы Клеопатры. Оказывается, у неё была целая кукольная коллекция, служившая для своей хозяйки чем-то вроде журнала мод: именно по эскизам кукольных нарядов царица заказывала облачения для особо торжественных церемоний.

Посланниками моды служили куклы и во Франции, начиная с XVII века. Как могли парижские модницы поделиться последними достижениями в этой области с далёкими от столицы провинциалками? Конечно же, прислав в подарок разодетых по последнему писку моды кукол.

Музей А.А. Дурова приглашает всех желающих посетить выставку «Кукол дивный хоровод». Предварительная запись и справки по телефону 8 (8634) 61-40-31.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылся вернисаж «Весенняя КОТО-Васия».

Источник и фото tgliamz.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка кукол музей новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru