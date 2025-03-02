В Таганроге открылся вернисаж «Весенняя КОТО-Васия»

1 марта, в День кошек, Чеховская библиотека Таганрога стала местом, где открылся удивительный вернисаж «Весенняя КОТО-Васия».

На выставке представлены работы учащихся Новобессергеневского филиала Детской школы искусств села Покровское и известного таганрогского художника Виктора Брегеды.

Виктор очень любит кошек. Примерно трем десяткам этих животных он дарит свою привязанность. Кто-то из них живет у него дома, кто-то в мастерской, а кто-то постоянно приходит в гости. Некоторое время назад именно Брегеда на встрече с ребятами из школы искусств, которая прошла во время его персональной выставки в Чеховке, предложил сделать совместный вернисаж пушистых любимцев. Эта идея вызвала восторг у ребят, они с энтузиазмом принялись за работу под руководством своих педагогов Аллы Петуховой и Людмилы Вивсюк.

Используя краски, карандаши, пастель, тушь, они изобразили домашних питомцев и фантастических Котогероев в разных жанрах и техниках. Творческие работы получились яркими, красочными, образными, передающими характер и очарование любимых животных.

Виктор Брегеда тоже представил портреты питомцев. Он не изменил своему стилю: пронзительный взгляд каждой героини портрета сразу притягивает, завораживает и позволяет внимательному зрителю заглянуть в потаенные уголки мироздания.

Всех любителей братьев наших меньших, почитателей и ценителей творчества Виктора Брегеды ждут на выставке, которая продлится до 23 марта.

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Фото ВК Библиотека имени А.П. Чехова