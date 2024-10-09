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В музее Таганрога пройдет моноспектакль актера Сергея Баринова

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В предстоящую субботу, 12 октября, в Таганрогском художественном музее пройдет моноспектакль актера Таганрогского театра им. А.П. Чехова Сергея Баринова «Аристократка или Нервные люди».

Культура

Актер поделится со зрителями рецептом юмора от мастера смеха Михаила Зощенко, чьи рассказы существуют словно подлинная «энциклопедия обывательщины», справочник по заболеваниям чувств: зависти, трусости, страху, эгоизму и корыстолюбию. Но как все это смотрится со сцены! Спектакль способен рассмешить даже того, кто уже давно разучился улыбаться.

Музыкальное оформление спектакля, используя популярные песни XX века, обеспечит Светлана Надлер. Начало в 16.00 в здании музея на улице Александровской, 56. Бронирование билетов по телефону: 8-906-183-17-20.

Ранее мы рассказали, что праздник народных промыслов пройдет в музее Таганрога.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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