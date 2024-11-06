В музее Таганрога покажут водевиль «Богатая невеста»

В предстоящую субботу, 9 ноября, в Таганрогском художественном музее выступят артисты классического театра «Лемакс» со спектаклем «Богатая невеста».

Водевиль-шутка поставлен по пьесе российского драматурга Павла Федорова (1803-1879) «Аз и Ферт, или Свадьба с вензелями». Тема любви и тема выгоды, конфликт между естественным и искусственным чувством — вечные вопросы, поэтому пьеса актуальна и сегодня. Яркая фарсовая форма спектакля и узнаваемые ситуации превращают водевиль в искрометный и веселый праздник.

Спектакль начнется в 16.00 в здании музея на улице Александровской, 56. Посещение по предварительной записи. Справки по телефону: 8-906-183-17-20.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась первая на Дону детская филармония.

Фото ВК Новый классический театр «Лемакс»