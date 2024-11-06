Главная » Культура

В музее Таганрога покажут водевиль «Богатая невеста»

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

В предстоящую субботу, 9 ноября, в Таганрогском художественном музее выступят артисты классического театра «Лемакс» со спектаклем «Богатая невеста».

Культура

Водевиль-шутка поставлен по пьесе российского драматурга Павла Федорова (1803-1879) «Аз и Ферт, или Свадьба с вензелями». Тема любви и тема выгоды, конфликт между естественным и искусственным чувством — вечные вопросы, поэтому пьеса актуальна и сегодня. Яркая фарсовая форма спектакля и узнаваемые ситуации превращают водевиль в искрометный и веселый праздник.

Спектакль начнется в 16.00 в здании музея на улице  Александровской, 56. Посещение по предварительной записи. Справки по телефону: 8-906-183-17-20.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась первая на Дону детская филармония.

Фото ВК Новый классический театр «Лемакс»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура музей новости спектакль Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru