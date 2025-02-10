В музее Таганрога открылась уникальная выставка авторских кукол

В Таганроге состоялось открытие выставки «Кукол дивный хоровод» в музее А.А. Дурова. Там представлены работы мастеров-кукольников, а также живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства.

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко в своем выступлении отметила, что такие выставки являются своеобразной творческой лабораторией будущей экспозиции музея Анатолия Анатольевича Дурова, поиском новых форм, синтезом художественного проекта и музейной науки. Елизавета Васильевна также поделилась наблюдением: всякая авторская кукла – целая отдельная история, полная различных смыслов.

Председатель секции художественной куклы Ростовского регионального отделения Творческого союза художников России Анна Реппу обратила внимание на то, что авторская художественная кукла, в отличие от кукол обычных, предназначена практически исключительно для созерцания, исключает контакты тактильные, зато дает простор для развития воображения. Каждый посетитель при внимательном просмотре во всяком произведении искусства увидит что-то свое: одна и та же кукла кому-то покажется печальной, кому-то – задумчивой, кому-то – мечтательной. Анна Анатольевна также выразила признательность всех своих коллег руководителям Таганрогского музея-заповедника и входящего в его состав музея Дурова за возможность участия в этом выставочном проекте – ведь это дает им возможность не только найти своего зрителя, но и самим стать зрителями, благодаря чему получить новый импульс к творчеству, к своему развитию.

Председатель Ростовского регионального отделения Творческого союза художников России Юрий Шевченко подчеркнул особую роль Таганрога, как культурной столицы региона.

«Отрадно, что Творческий союз художников укрепляет свои связи с Таганрогским музеем-заповедником и реализует такие яркие творческие проекты», — сказал Юрий Александрович.

Юрий Шевченко также открыл всем гостям, что Дмитрий Артемьев – не только заведующий принимающего «Кукол дивный хоровод» музея и куратор этой выставки, но еще и её участник. Имея талант художника и «золотые» руки, Дмитрий Борисович создал и продемонстрировал своих кукол-арлекинов, напоминающих о цирковом профиле музея, и костюм Снегурочки.

В целом в экспозиции представлены: авторская художественная кукла, живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства. Выставочный проект «Кукол дивный хоровод» объединил мастеров авторской куклы и художников других направлений из Ростовской, Липецкой и Ленинградской областей, Республики Дагестан. Здесь можно увидеть и предметы из фондов Таганрогского музея-заповедника.

Авторская художественная кукла представляет собой вид искусства, объединяющий в себе скульптуру, живопись, дизайн костюма и декоративно-прикладное искусство. Разнообразие техник и методов, составляющих художественный язык куклы, весьма велик. Предполагается, что посетителям будет любопытно сопоставить живописные полотна и приемы росписи кукол, полноценные предметы одежды и миниатюрные кукольные платья, образы, воплощенные в двухмерном пространстве и объемные работы кукольников.

Планируется, что выставка продолжит работу до 10 марта.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась персональная выставка Сергея Плишенко.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора