В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога открылась вторая по счету персональная выставка Сергея Плишенко «ФОТОжизнь».

Сергей Владимирович неоднократно представлял свои работы и на общих выставках вместе с различными группами фотографов. Очередная открылась в день его юбилея. Во времена более теплых отношений со странами Европы его фото успели попутешествовать по выставочным залам Германии, Франции, Австрии и другим, рассказывая о Таганроге и окрестностях, о наших людях, российских традициях, местечковом колорите и культурных событиях.

«Не хочу сказать, что подвожу какие-то итоги, но моих 60 лет, из которых 15 лет в фотографии — это все равно некий жизненный этап. Этой экспозицией хотелось проиллюстрировать, что темы снимков могут быть всеобъемлющими. Здесь есть актеры театра, иллюстрации к съемкам кинофильмов, городские пейзажи из разных сезонов года, путешествия, где можно сравнивать людей из разных мест, танцы», — пояснил один из самых популярных таганрогских фотомастеров.

Оказывается, Сергей Плишенко и сам посвятил танцу 13 лет жизни. Он родом из Азова, и 10 лет занимался танцем там, начиная с коллектива мальчиков и продолжив в подготовительной группе знаменитого ансамбля песни и пляски «Донские казаки». Продолжил занятия, он и в Таганроге — в группе «Дивертисмент» под руководством в Николая Лавриненко.

Помимо горячей и неравнодушной увлеченности художественной фотографией, Сергей Плишенко отображает события Таганрога официального, работая в администрации города. И у него множество друзей в самых разных сферах, об этом свидетельствовал полный зал на презентации экспозиции: таганрожцы и гости города пришли поздравить юбиляра.

Первый заместитель главы городской администрации Христофор Ермашов отметил, что Сергей Владимирович вкладывает в свою работу душу, и охарактеризовав фотографа, как незаурядную творческую личность, поблагодарил за высокий профессионализм и добросовестный труд.

Председатель городской Думы Роман Корякин сравнил фотоискусство с машиной времени.

«Фото может запечатлеть наши устремления, победы и самые сокровенные моменты жизни. И когда мы обращаемся к фотографии, мы возвращаемся в детство, юность, в школьные и студенческие годы, видим близких и любимых друзей, — отметил Роман Валерьевич. — Надеемся, в следующей фотовыставке будет много весенних кадров. Весна – самое красивое время в Таганроге».

Автор рассказал специально для «Таганрогской правды» о двух фото из представленных, на которых, на его взгляд, «всё срослось». На одном – памятник Петру I.

«На восходе он «смотрит» туда же, куда и я, на восходящее солнце. Необычности красок добавляет отражение — это волнующее рождение нового дня в нашем городе», — объясняет Сергей Плишенко.

На другом фото – заснеженная вершина горы Эльбрус и ряды цветущих подсолнухов.

«Здесь правит случай, момент. Много действительно классных фотографий, где удалось поймать танцевальные моменты, пейзажные краски — это констатация красоты картинкой. А совпадение поля подсолнухов, которые оттенили гору — случай, когда мы неожиданно оказались в этом месте и успели увидеть, — рассказал фотохудожник.

Он также отметил проект «Время Ч», который начали осуществлять три года назад, представляя героев Чехова вместе с коллективом актёров Чеховского театра.

Чтобы увидеть фотографии, о которых рассказал Сергей Плишенко посетите концертно- выставочный зал библиотеки – «ФОТОжизнь» можно посмотреть до 24 февраля включительно.

Сергея Плишенко поздравляли коллеги, художники, представители Таганрогского музея-заповедника, танцевального конкурса, клуба регби и другие.

Актеры Чеховского театра, среди которых Сергей Баринов и Владимир Бабаев, также добавили ярких красок в поздравления — стихами и прозой. Чувственно звучали песни в исполнении актрисы Златы Лазовской, такие, как «Dream A Little Dream», и возвращали в далекие времена Эллы Фицджеральд.

Под одну из таких песен и завершилась церемония открытия выставки — к восторгу гостей Сергей трогательно закружился в медленном танце со своей супругой. Вся семья поддерживает автора в его увлечении, которое стало, по сути, образом жизни.

«Это именно «фотожизнь» сложила меня такого на сегодняшний день, какой я есть», — признался мастер живого и впечатляющего кадра.

«Таганрогская правда» с удовольствием присоединяется к поздравлением, и желает новых достижений в творчестве и только увлекательной работы.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора