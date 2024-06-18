В музее под Таганрогом завершился фестиваль «Крылья славы»

В Народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» завершился фестиваль «Крылья славы», посвященный 133-летию выдающегося советского авиаконструктора Владимира Петлякова. Мероприятия в честь создателя знаменитых пикирующих бомбардировщиков проводятся в музее ежегодно, но в формате фестиваля — впервые.

Участниками праздника стали образовательные учреждения Ростовской области: Неклиновская школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой им. 4-й Краснознамённой Воздушной Армии, Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова, факультет авиастроения ДГТУ.

Донской государственный технический университет представил клуб дрон-рейсинга, преподаватели факультета авиастроения вуза рассказывали о преимуществах авиастроительных профессий, а представители Неклиновской лётной школы-интерната увлекали экспозицией о возможностях выпускников лётной школы при призыве в армию, поступлении в военные и гражданские вузы. Таганрогский авиационный колледж представил историю учебного заведения, возможности по подготовке специалистов в области авиастроения и познакомил гостей фестиваля с легендарной личностью Петлякова и его изобретениями.

Достойное место в выставочном пространстве заняли экспозиция ТАНТК им. Г. Бериева, посвященная гидросамолетостроению в Таганроге и деятельности прославленного советского авиаконструктора Георгия Бериева, и выставки Таганрогского клуба стендового военного и историко-технического моделизма, а также коллекционера стендовых моделей Георгия Ткаченко.

Локации фестиваля посещали целыми семьями. Для юных гостей работала творческая мастерская, гидробольный тир, в то время как представители старшего поколения могли посетить увлекательные встречи с научными сотрудниками музея или посмотреть художественный фильм в амфитеатре на свежем воздухе.

На территории музея работал почтовый пункт и каждый желающий мог написать и отправить письмо бойцам СВО, а также открытку с работой участника акции «Первым делом самолеты».

К вечеру целая эскадрилья бумажных самолетиков, собственноручно изготовленных гостями праздника, пикировала территорию музея. Ну а веселый и интересный процесс запуска воздушных змеев вызвал искренний восторг детей и взрослых.

Завершился фестиваль «Крылья славы» большим концертом, который подарили зрителям творческие коллективы Ейского района.

Фестиваль «Крылья славы» станет ежегодным праздником, чтобы еще раз напомнить каждому жителю нашей огромной страны о ценности слов — «мирного неба над головой»!

Материал и фото предоставлены музеем «Самбекские высоты»