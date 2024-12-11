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В музее под Таганрогом появился трофейный  «Леопард-2А4»

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Площадка с трофейной техникой из зоны СВО появилась в музее «Самбекские высоты» под Таганрогом. На днях она пополнилась еще одним экспонатом — к украинским и американским бронетранспортёрам добавился потрёпанный российскими бойцами немецкий танк «Леопард-2А4».

Город

«Судя по шильдикам, танк приехал на украинские чернозёмы из солнечной Испании. Испанское правительство долго колебалось, но в 2023 году всё-таки отправило для ВСУ небольшую партию таких машин со своих складов. Один из этих двух десятков танков теперь выставлен в музее «Самбекские высоты», — рассказал научный сотрудник музея Иван Заболотский на страничке учреждения ВК.

По его словам, для трофейного танка, судя по всему, фатальным стало точное попадание снаряда в борт. И теперь он стоит на площадке неподалёку от своих предков – «Тигра» и «Пантеры» рядом с информационно-выставочным центром музея «Самбекские высоты».

Ранее мы рассказали, что в музее «Танаис» появился мульмедиа гид с технологией дополненной реальности.

Фото ВК музея «Самбекские высоты»

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Таганрогская правда
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