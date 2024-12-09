В музее «Танаис» появился мульмедиа гид с технологией дополненной реальности

В этом году археологический музей-заповедник вошел в число победителей Национального проекта «Культура».

Мультимедиа гид на русском и английском языках с технологией дополненной реальности появился в археологическом музее-заповеднике «Танаис» в рамках Национального проекта «Культура», сообщает министерство культуры Ростовской области.

Прикоснуться к истории Танаиса с помощью новейших технологий можно через бесплатное приложение «Артефакт». Для этого его нужно скачать на смартфон, загрузить информацию о выставке «Танаис – город на краю Ойкумены» и начать увлекательное путешествие, говорится в сообщении.

Кроме того, интерактивный гид позволяет получить доступ к интересным фактам о коллекции музея. Для этого нужно просто навести камеру телефона на экспонат или QR-код и узнать о деталях предмета, нажав на «точки интереса», а затем прочитать или послушать развернутое описание в статье.

Фото: museum-tanais.ru