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В Молодежном Центре Таганрога работает выставка «55 мам»

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К Дню матери в Молодежном Центре Таганрога открылась коллективная художественная выставка «55 мам». На ней свои работы, посвященные мамам, представили учащиеся Таганрогской детской художественной школы им. С.И. Блонской.

Культура

Как рассказала директор школы Людмила Озерина, такие тематические выставки в Молодежном Центре к празднику мам традиционны. В этом учебном году наша художественная школа отмечает свое 55-летие, поэтому в экспозиции представлены портреты именно 55-ти мам.

Что примечательно, большинство художников, участвующих в этой выставке, — девочки, любящие дочки, то есть будущие любящие мамы. Состоявшийся вернисаж был украшен маленьким концертом, подготовленным силами Молодежного Центра.

Ранее мы рассказали, что премьера иммерсивного спектакля по пьесе Чехова прошла в Таганрогском музее.

Антон Словаков, фото автора

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Таганрогская правда
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