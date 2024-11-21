Премьера иммерсивного спектакля по пьесе Чехова прошла в Таганрогском музее

Постановка осуществлялась за счет гранта от областного бюджета по реализации творческих проектов в области культуры и искусства.

Таганрогский музей-заповедник стал сегодня, 21 ноября, сценической площадкой для премьеры иммерсивного спектакля по пьесе А.П. Чехова «Уроки дяди Вани» в исполнении актеров Таганрогского камерного театра. Именно здесь, в историческом классе, когда-то учился юный Антон Чехов.

Спектакль поставлен за счет средств областного бюджета в рамках гранта для реализации творческих проектов в сфере культуры и искусства, сообщает министерство культуры Ростовской области.

С идеей создания иммерсивного спектакля в пространстве музея выступила главный режиссёр театра Нонна Малыгина. Руководитель проекта — художественный руководитель театра Людмила Илюхина. Необычный формат спектакля подразумевает взаимодействие актеров со зрителями. Вместе они разбирались, кто из героев пьесы ближе сегодня к нашим современникам.

В числе зрителей иммерсивного спектакля была заместитель министра культуры региона Полина Конышева. Она поблагодарила создателей и всех причастных за создание яркой, интересной постановки.

Фото: министерство культуры РО