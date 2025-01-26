В Молодежном Центре Таганрога прошел вернисаж «Чеховские герои»

В преддверии 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова в Молодежном Центре Таганрога прошел художественно-театральный вернисаж «Чеховские герои» и официальное открытие выставки художественных работ учащихся Таганрогской детский художественной школы им. С.И. Блонской «Я вновь читаю чеховские строки…».

Выставка посвящена жизни и творчеству писателя. Интерес к гениальному земляку и к его литературному наследию объединил учащихся и педагогов школы в поисках решения непростых творческих задач и в готовности совершить увлекательное путешествие в чеховское время. Неизменным интересом у юных художников пользуются ранние юмористические рассказы Антоши Чехонте. В каждой фразе писателя видится тот или иной персонаж. Точные характеристики героев дают замечательный материал для работы художника. На выставке представлены портреты самого писателя, а также иллюстрации к таким произведениям как «Белолобый», «Толстый и тонкий», «Ванька», «Дама с собачкой» и, конечно же, «Каштанка».

Представленные в экспозиции работы демонстрируют фантазию ребят, их личный взгляд на содержание чеховских рассказов. Работы выполнены в разных техниках и жанрах.

Директор художественной школы Людмила Озёрина в своем выступлении напомнила слова Антона Чехова «Искусство дает крылья». Как убедились участники вернисажа, Чехов своим творчеством вдохновляет и окрыляет не только художников из числа юных земляков, но также и артистов. На открытии выставки совсем еще маленькие воспитанники детской театральной студии «Витаминки» (руководитель — Людмила Илюхина) представили спектакль по рассказу «Каштанка», а молодая поросль народного Молодежного театра (руководитель — Екатерина Андрейчук) — постановку по рассказу «Злой мальчик». Выступали также и юные танцовщицы из балетной студии «Гармония» (руководитель — Людмила Мухина).

Ранее мы рассказали, что художник Никас Сафронов подарил портрет Чехова музею Таганрога.

Оксана ПУРАХИНА, художественный руководитель Молодежного Центра

Фото Татьяны Смоляковой