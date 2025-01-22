Художник Никас Сафронов подарил портрет Чехова музею Таганрога

Портрет Антона Павловича Чехова передал в дар Таганрогскому художественному музею российский художник Никас Сафронов. Картину он вручил главе донского региона Юрию Слюсарю во время их встречи в Москве.
Со своей стороны Юрий Слюсарь пригласил Никаса Сафронова приехать в Таганрог на юбилейные чеховские мероприятия и провести там мастер-класс для юных живописцев.
Подарок приурочен к 165-летнему юбилею известного писателя, который будет отмечаться 29 января. К этой дате в учреждениях культуры Дона запланированы разнообразные выставки, тематические экскурсии, музейные программы, мастер-классы. Самая обширная программа ждет жителей и гостей Таганрога – на родине Антона Павловича.
Фото donland.ru
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