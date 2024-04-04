В мобильном приложении «Турист» до конца года появятся все интересные места и маршруты Дона

Более 800 достопримечательностей в 31 районе Ростовской области уже «живут» в мобильном приложении. Об этом сообщили в правительстве региона.

Также в приложении около 300 аудиогидов, сопровождающих туристов, красочные фотографии туристических мест региона и актуальные новости. До конца года планируется разместить в приложении информацию об интересных местах и маршрутах практически всей Ростовской области.

Сообщается, что предложенные «Туристом» готовые маршруты позволяют познакомиться с «максимальным числом достопримечательностей за минимальное время», а также узнать культурной жизни, выставках, концертах, творческих встречах, проходящих в регионе.

Приложение доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений AppStore и Google.

Напомним, мобильный навигатор «Турист» создан в рамках реализации плана мероприятий комплексного развитие г. Таганрога как туристического центра министерством цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области на базе региональной геоинформационной системы. Но география приложения вышла далеко за пределы города, основанного Петром Первым, сообщили в минэкономразвития Ростовской области.

Фото со странички мобильного приложения «Турист» ВКонтакте