Главная » Новости Ростовской области

В мобильном приложении «Турист» до конца года появятся все интересные места и маршруты Дона

На чтение 1 мин Опубликовано

Более 800 достопримечательностей в 31 районе Ростовской области уже «живут» в мобильном приложении. Об этом сообщили в правительстве региона.

Новости Ростовской области

Также в приложении около 300 аудиогидов, сопровождающих туристов, красочные фотографии туристических мест региона и актуальные новости. До конца года планируется разместить в приложении информацию об интересных местах и маршрутах практически всей Ростовской области.

Сообщается, что предложенные «Туристом» готовые маршруты позволяют познакомиться с «максимальным числом достопримечательностей за минимальное время», а также узнать культурной жизни, выставках, концертах, творческих встречах, проходящих в регионе.

Приложение доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений AppStore и Google.

Напомним, мобильный навигатор «Турист» создан в рамках реализации плана мероприятий комплексного развитие г. Таганрога как туристического центра министерством цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области на базе региональной геоинформационной системы. Но география приложения вышла далеко за пределы города, основанного Петром Первым, сообщили в минэкономразвития Ростовской области.

Фото со странички мобильного приложения «Турист» ВКонтакте

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Ростовская область Таганрог туризм
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика