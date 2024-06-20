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В многодетной семье Сосновых из Таганрога родился восьмой ребенок

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О радостном событии в многодетной семье Алексея и Елены Сосновых сообщил ЗАГС Таганрога.

Новости Таганрога

«19 июня 2024 года отделом ЗАГС Таганрога был зарегистрирован ребенок, ставший восьмым в семье. Поздравляем многодетных родителей с рождением малыша! Пусть ваш сыночек растёт здоровым и крепким богатырем!» – говорится в сообщении.

Отметим, что в Ростовской области за первые пять месяцев 2024 года родилось более 13 тысяч малышей. Мальчиков на 500 больше, чем девочек.

Самыми популярными именами для малышей стали Александр, Михаил, Артём, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Дмитрий, Иван, Лев. Девочек чаще всего называли Софьями, Мариями, Евами, Варварами, Викториями Аннами, Полинами, Василисами, Мирославами и Миланами.

Среди редких имен, которыми родители называли своих детей — Терентий, Тайфун, Спартак, Святозар, Радмир, Никорн, Мир, Ларион, Добрыня, Афис. А также Хрусталина, Милалика, Дамира, Весна, Акулина, Венеция, Сакура, Святослава, Паулина.

Фото ЗАГС Таганрога

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Таганрогская правда
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