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В многодетной семье из Таганрога родился четырнадцатый ребенок

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В Таганроге 14-й ребенок был зарегистрирован отделом ЗАГС в семье Диордиевых. Об этом сообщает телеграм-канал учреждения.

Город

«От души поздравляем многодетных родителей Галину и Сергея с появлением на свет четырнадцатого малыша. Пусть кроха радует своим здоровьем, красотой и успехами», — говорится в сообщении.

Сотрудники загса также пожелали таганрожцам с гордостью носить звание многодетной семьи.

Ранее мы рассказали, что Детская городская больница Таганрога организовала систему обратной связи с пациентами.

Фото telegram-канал отдела ЗАГС Таганрога

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14-й ребенок ЗАГС многодетная семья новости Таганрог
Таганрогская правда
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