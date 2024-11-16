Детская городская больница Таганрога организовала систему обратной связи с пациентами

Теперь каждый желающий может оставить предложение, жалобу или благодарность после посещения Детской городской больницы Таганрога. Администрация медучреждения организовала систему обратной связи.

«Мы сделали это для улучшения качества оказываемой медицинской помощи. Обратная связь организована по средствам Telegram-бота, а также через кюард-код, которые размещены на стендах внутри больницы. Также пожелание, жалобу или благодарность пациент может написать непосредственно на нашем сайте. Проводится и анонимное анкетирование», — сообщил главный врач больницы Сергей Тимофеев.

По словам руководителя ДГБ, который лично читает все обращения, за месяц функционирования обратной связи по всем каналам поступило около 50 обращений.

«Приятно отметить, что среди них есть и благодарности нашим молодым врачам, которые меньше года работают в учреждении. Есть и жалобы, в том числе на бытовые условия. Мы прорабатываем каждое обращение и учитываем все просьбы пациентов», — подчеркнул Сергей Тимофеев.

Ранее мы сообщали, что Детская больница Таганрога получила современные массажные кресла.

Фото: ДГБ