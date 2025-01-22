В Минэнерго России обсудили вопросы повышения надежности энергосистемы Ростовской области

Вопросы надежного энергообеспечения потребителей Ростовской области обсудили 21 января в Москве врио губернатора Юрий Слюсарь и министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

В рабочей встрече также приняли участие вице-спикер Госдумы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко и представители энергетических компаний, сообщает портал донского правительства.

«В Ростовской области назрела необходимость масштабного строительства и ремонта электросетевых мощностей. Без этого сложно представить дальнейшее полноценное развитие экономики региона, в том числе реализацию нацпроектов, рост инвестиционной активности. Износ электросетевого оборудования уже сегодня становится серьёзным ограничением для этого», — отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, массовые технологические нарушения с отключениями электричества происходили на Дону из-за неблагоприятных погодных условий в 2023-2024 годах.

Министр энергетики обозначил ключевые направления работы по обеспечению бесперебойного энергоснабжения региона. Отдельно глава Сергей Цивилев подчеркнул необходимость проработки возможных рисков с системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО).

На встрече были также рассмотрены вопросы создания мобильного резерва генерирующих мощностей и закупки спецтехники. Также внимание было уделено реализации на территории Ростовской области генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, включая модернизацию Новочеркасской ГРЭС.

«Надёжное энергоснабжение потребителей объединённой энергосистемы юга, в том числе Ростовской области, остаётся на особом контроле министерства энергетики», – заключил министр.

По итогам встречи было поручено определить до конца января список объектов, которые нуждаются в первоочередной модернизации либо в создании. Эти объекты могут быть профинансированы уже в текущем году, в том числе за счет средств программы повышения надежности электросетевого комплекса. В этом случае к самим работам специалисты компании «Россети» приступят уже в феврале.

«Уверена, что совместными усилиями мы сможем привести энергосети в порядок, модернизировать существующие и построить новые объекты инфраструктуры, а в будущем создать современную энергосистему, которая удовлетворит растущие потребности жителей Дона», — резюмировала Виктория Абрамченко.

Фото Россети Юг (из архива)