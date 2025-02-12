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Родители одиннадцатиклассников Таганрога напишут ЕГЭ

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В Ростовской области и Таганроге стартовала Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Новости Таганрога

Акция, инициированная Рособрнадзором, призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше ознакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Родители напишут пробный ЕГЭ по математике базового уровня и пройдут через все процедуры экзамена.

«Взрослым предстоит зарегистрироваться, сдать телефоны и личные вещи, пройти предэкзаменационный контроль, заполнить бланки, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Родители школьников узнают, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы».

Участники пробного ЕГЭ напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных с теми, которые будут предложены выпускникам. Единственная разница с настоящим ЕГЭ — сокращенный вариант экзамена, рассчитанный не на 3-4 часа, как у школьников, а на 1 час. Тем не менее, у взрослых будет возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Родителям выпускников Таганрога, чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в городское управление образования.

В прошлом году в акции приняли участие около двух тысяч родителей из 55 муниципалитетов, сообщает портал донского правительства.

Фото управления образования Таганрога

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ЕГЭ Таганрог школа экзамены
Таганрогская правда
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