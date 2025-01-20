В Ростове после ДТП автомобиль сбил пешехода на тротуаре и врезался в столб

Пострадал 28-летний мужчина.

В Ростове произошло столкновение двух иномарок, одну из которых отбросило на тротуар. По сообщению региональной Госавтоинспекции, накануне вечером в районе дома 31 по пр. Чехова, 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi Eclipse допустил столкновение с автомобилем BMW. осле столкновения последний отбросило на тротуар, затем иномарка наехала на 28-летнего пешехода и врезалась в рекламный столб.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО