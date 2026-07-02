В массовой аварии на трассе Ростов – Волгодонск погиб пассажир, еще двое доставлены в больницу

1 июля в Ростовской области на трассе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пассажир одной из машин погиб, еще два человека с травмами были госпитализированы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в четвертом часу дня на 33 км автодороги Ростов – Семикаракорск – Волгодонск в Багаевском районе. По предварительным данным, 34-летний водитель Fiat Ducato не справился с управлением и врезался в Opel Astra, которым управлял 45-летний мужчина. После этого Opel столкнулся с Kia Rio под управлением 58-летнего водителя, который, в свою очередь, врезался в Kia Cerato.

В результате ДТП погиб 67-летний пассажир Opel Astra. Водитель этой же машины и 43-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области грузовик во время ДТП насмерть сбил водителя, вышедшего из машины на обочине.

Фото Госавтоинспекции РО