В машине ростовчанина автоинспекторы нашли свыше килограмма наркотиков

Мужчина намеревался распространить их путем закладки тайников.

Сбыт наркотиков в особо крупном размере пресекли сотрудники Госавтоинспекции донской столицы. В ходе патрулирования в салоне автомобиля «КИА» под управлением 38-летнего жителя Ростова они обнаружили большое количество наркотических веществ в разных упаковках, предназначенных, как выяснилось, к распространению на территории города путем тайников-закладок. Об этом случае рассказали в Госавтоинспекции РО.

При осмотре автомобиля автополицейские нашли несколько зип-пакетов и пачку сигарет с порошкообразным веществом внутри. Также был найден и изъят пакет со свертками изоленты, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Исследование показало, что содержимое является производным наркотического вещества мефедрон массой более килограмма.

В сумке задержанного обнаружился еще один сверток, обмотанный изолентой, также с порошком внутри. Исследование показало, что это мефедрон массой более 250 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО