В Таганроге два «Фермерских островка» работают на базе торговой сети «Пятерочка». На прилавках можно найти продукты, которые ранее продавались только на ярмарках: молочные изделия, сыры, мясо кролика, колбасы, микрозелень, мед, эко-хлеб, злаковые каши и многое другое.

Развитие сети «Фермерских островков» происходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Две торговые площадки в формате shop-in-shop (магазин в магазине) работают на улицах Чехова, 322/2 и Лизы Чайкиной, 49 Б. В них реализуется продукция местных производителей.

Основной задачей проекта «Фермерский островок» является расширение рынков сбыта для предпринимателей, которые производят продукцию мелкосерийными партиями и не могут стать поставщиками торговых сетей.

В случае заинтересованности потенциальные участники проекта могут направить соответствующую информацию на адрес электронной почты: dprro-ot@donland.ru или по телефону: +7 (863) 240-26-44.

Ранее мы рассказали, что из Таганрога отправили на экспорт более 7 тонн рыбы.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)