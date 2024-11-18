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Из Таганрога отправили на экспорт более 7 тонн рыбы

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В пункте ветеринарного оформления «Таганрогский» в ноябре проверили 7,5 тонн мороженой рыбы, которая отправилась на экспорт в Сербию. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

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Экспортируемую продукцию специалисты признали безопасной, ее качество подтверждено результатами лабораторных исследований.

«Разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории Российской Федерации выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что подпольный рыбный цех организовал житель Таганрога у себя дома.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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