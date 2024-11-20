В лицее Таганрога школьники со сцены прочли пьесу «Горе от ума»

В лицее № 28 Таганрога десятиклассники провели читку знаменитой и гениальной пьесы, которой исполнилось два века.

Александр Сергеевич Грибоедов — умнейший и талантливейший человек своего времени. Русский писатель, прозаик, драматург, поэт, лингвист, историк, дипломат, востоковед, пианист и композитор. В январе будущего года исполнится 230 лет со дня его рождения. А нынешней осенью исполняется 200 лет его самому известному творению – гениальной пьесе «Горе от ума»: Александр Сергеевич дописал её осенью 1824 года.

Наши школьники «Горе от ума» «проходят» в девятом классе. Лицеистам повезло — преподаватель русского языка и литературы Галина Вишневецкая не только старается сделать понятным каждое изучаемое литературное произведение, но и находит новые формы работы. По её инициативе артистичные учащиеся 10 В класса Алекс Карадаг, Марк Грищенко, Анна Печерская и Карина Ликий со сцены актового школьного зала очень талантливо прочитали пьесу Грибоедова . А слушателями-зрителями были как раз их младшие товарищи – девятиклассники.

Ранее мы рассказали, что 20 ноября в Таганроге состоится презентация проекта «Живая библиотека».

Владимир Прозоровский

Фото предоставлено лицеем № 28