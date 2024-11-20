20 ноября в Таганроге состоится презентация проекта «Живая библиотека»

20 ноября в 12.00 в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова состоится презентация интерактивного образовательного проекта «Живая библиотека» -– победителя второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Проект ориентирован на подростков и молодежь.

Уникальность проекта «Живая библиотека» — в сближении прошлого и настоящего с помощью применения новых форм и методов, визуальных и мультимедийных технологий.

В рамках проекта приобретено интерактивное оборудование, витрины для музейной экспозиции, мольберты для постеров. Также выполнены полиграфические работы по оформлению маршрута экскурсии и музейной экспозиции.

Проект включает интерактивную экскурсию по библиотеке, музейную экспозицию «Свидетели истории Таганрога», квест «По следам тайн и загадок городской библиотеки», мастер-класс по оцифровке старинных газет, краеведческие уроки с использованием мультимедийных технологий.

«Экскурсия строится в форме интерактивного взаимодействия с аудиторией, в ней впервые будут задействованы электронные ресурсы, которые невозможно показать классическими средствами, например — оцифрованные копии краеведческих изданий. Кульминация экскурсии — музейная экспозиция «Свидетели истории Таганрога», которая позволит участникам почувствовать связь поколений, не только зрительно, но и тактильно знакомясь с предметами экспозиции», — рассказали в Чеховке.

Маршрут экскурсии иллюстрируется постерами с QR-кодом для перехода на сайт библиотеки.

Для молодежи в рамках проекта разработан квест «По следам тайн и загадок городской библиотеки», который позволит с пользой провести свободное время и проверить знания по истории города и библиотеки.

Партнеры проекта — ООО «АВИА-СИТИ», музей «Градостроительство и быт г. Таганрога», Таганрогский филиал государственного архива Ростовской области.

Мероприятия проекта будут проводиться бесплатно, в дальнейшем станут доступны по «Пушкинской карте».

Фото библиотеки им. А.П. Чехова