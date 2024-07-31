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В Таганроге пройдет конкурс для работающей молодежи

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В Таганроге пройдет городской конкурс творчества работающей молодежи «Юность», в котором могут принять участие таганрожцы в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает официальный портал городской администрации.

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Организатором конкурса выступает отдел по делам молодежи администрации Таганрога. Среди номинаций вокал, хореография, оригинальный жанр. Участники будут отмечены дипломами, а победители награждены ценными призами.

Срок приема заявок до 23 августа 2024 года. Они принимаются в отделе по делам молодежи Администрации г. Таганрога по электронной почте: odm_tgn@mail.ru.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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