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В лесных хозяйствах Дона продолжается высадка деревьев

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В Ростовской области с начала марта продолжается высадка деревьев на землях лестного фонда. В качестве посадочного материала используются обыкновенная и крымская сосны, а также белая акация – все они устойчивы к ветрам и засушливому климату.

#Экология

Первыми к посадке в регионе приступили работники Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес», в этом году им предстоит высадить порядка 257 гектаров лесных насаждений в Нижнекундрюченском участковом лесничестве.

Также высадки пройдут на территории Верхнедонского, Тарасовского, Романовского, Ремонтненского, Обливского, Боковского и Шолоховского лесничеств. Уже завершилась посадка в Каменском лесничестве.

Всего в нынешнем году на землях лесного фонда донского региона планируется высадить 1900 гектаров молодого леса.

Фото donland.ru

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лес новости Ростовская область экологи
Таганрогская правда
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