В Краснодаре задержали двух жителей Ростовской области за нелегальную торговлю бензином

В Краснодаре сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД задержали двух жителей Ростовской области, которые нелегально продавали бензин.

Молодых людей 21 и 22 лет остановили на улице Коммунистического интернационала молодежи — они перевозили горючее в арендованном автомобиле без специальных опознавательных знаков, планируя перепродать его.

Как выяснили полицейские, через один из мессенджеров подозреваемые нашли оптового заказчика из Краснодара. После этого они вместе купили бензин на автозаправочной станции в Ростове-на-Дону и отправились в краевой центр.

В машине оперативники обнаружили 1 000 литров топлива марки АИ-95, которое злоумышленники намеревались продать на территории Краснодарского края по завышенной цене.

«В действиях задержанных усматриваются признаки преступления по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас по данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Добавим, что такое преступление предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Таганрога подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ с использованием поддельных рецептов.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю