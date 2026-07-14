В каком случае школьникам Таганрога могут отказать в зачислении в десятый класс

Минпросвещения РФ разъяснило, что каждый выпускник девятого класса имеет право на место в десятом классе, даже если не прошел отбор в профильную группу или класс с углубленным изучением предметов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркнули, что если школьник не прошел индивидуальный отбор, региональный или муниципальный орган, отвечающий за образование, должен предоставить ему место в классе универсального профиля в той же школе или в другой ближайшей.

Единственным законным основанием для отказа может быть отсутствие свободных мест в конкретном учебном заведении. В такой ситуации родителям рекомендовано обращаться в соответствующий орган исполнительной власти или местного самоуправления.

В Минпросвещения напомнили, что Конституция РФ гарантирует каждому право на образование. Согласно Федеральному закону №273, дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются общедоступными и бесплатными в рамках федеральных государственных стандартов. Таким образом, любой гражданин вправе получить среднее общее образование в аккредитованных образовательных организациях.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда у донских школьников будут каникулы в новом учебном году.

Фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС