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В какое время пройдут пасхальные службы и освящение куличей в храмах Таганрога

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4 и 5 мая в храмах Таганрога пройдут пасхальные службы и освящение куличей, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресенья. Вход в храмы в течение указанного в расписании времени будет свободным. 4 мая работа общественного транспорта, в том числе трамваев, будет продлена до 24 часов.

Новости Таганрога

Свято-Георгиевский храм (пер. Машинный, 5, тел. 8 (8634) 624-512)

  • 4 мая (суббота): 7.30-10.30 – служба, 11.00-14.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 0.00-3.00 – служба, 3.00-12.00 – освящение куличей.

Свято-Никольский храм (ул. Шевченко, 28, тел. 8 (8634) 361-557)

  • 4 мая (суббота): 9.00-11.00 – служба, 11.30-19.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 00.00-2.00 – служба, 2.30-17.00 – освящение куличей.

Храм Святой Троицы (ул. Чехова, 344/1, в микрорайоне Русское поле, тел. 8 (8634) 310-444)

  • 4 мая (суббота): 7.30-10.30 – служба, 11.00-14.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 0.00-3.00 – служба, 3.00-18.00 – освящение куличей.

Храм святого преподобного Сергия Радонежского (ул. Ватутина, 74, тел. 8 (8634) 645-454)

  • 4 мая (суббота): 7.30-10.30 – служба, 11.00-13.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 0.00-3.00 – служба, 3.00-11.00 – освящение куличей.

Храм Иконы Божией Матери «Одигитрия» (пер. 4-й Новый, 2, тел. 8 (8634) 378-510)

  • 4 мая (суббота): 8.00-11.00 – служба, 12.00-18.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 0.00-3.00 – служба, 3.00-8.00 – освящение куличей.

Храм Всех Святых (пер. Лагерный, 4, на старом городском кладбище, тел. 8 (8634)644-472)

  • 4 мая (суббота): 8.00-11.00 – служба, 11.00-16.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 0.00-3.00 – служба, 3.00-12.00 – освящение куличей.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул.1-я Линия, 152, тел. 8 (8634) 602-578)

  • 4 мая (суббота): 9.00-10.30 – служба, 10.30-12.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 00.00 – 3.00 – служба, 3.00-11.00 – освящение куличей.

Храм святого преподобного Серафима Саровского (ул. Пархоменко, 58-2, тел. 8 928 770 11 07)

  • 4 мая (суббота): 7.30-10.30 – служба, 11.00-13.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 0.00-3.00 – служба, 3.00-16.00 – освящение куличей.

Храм Ильи Пророка (мкр. Андреевский ул. Победы, 112)      

  • 4 мая (суббота): 9.00-10.30 – служба, 11.00-13.00 – освящение куличей.
  • 5 мая (воскресенье): 0.00-3.00 – служба, 3.00-11.00 – освящение куличей.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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