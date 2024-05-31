В июне на Дону откроют два экскурсионных маршрута на судах на подводных крыльях

Рейсы стартуют уже завтра, 1 июня.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об открытии в июне этого года двух новых экскурсионных рейсов, которые будут осуществлять суда на подводных крыльях.

— Развиваем водные пассажирские перевозки. Идем дальше. Регулярные речные маршруты дополняем туристическими, — написал глава региона в своих соцсетях.

По его словам, с 1 июня гости и жители Ростовской области на скоростном пассажирском судне «Валдай-45Р» смогут посетить с экскурсионной программой Азов. А на 23 июня запланирован аналогичный экскурсионный тур в Семикаракорск.

По словам губернатора, с конца марта 2024 водным видом транспорта в донском регионе воспользовались уже 5 тысяч человек.

Фото: ckbspk.ru