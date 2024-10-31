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В хуторе под Таганрогом мужчина сгорел во время пожара

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30 октября в хуторе Первомайском Матвеево-Курганского района 69-летний мужчина погиб во время пожара, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Сообщение о пожаре в летней кухне домовладения на улице Полевой поступило на пульт дежурного в 12.50. Огонь и дым заметила соседка. На место выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины. В 13.14 они ликвидировали возгорание на площади 16 квадратных метров.

На месте происшествия погиб мужчина, который не смог выбраться из горящего помещения самостоятельно. Причиной трагедии стала неисправная печь на твердом топливе.

Ранее мы рассказали, что в Ростове произошел пожар на фармацевтическом складе.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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