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В хуторе Ленинаван мужчина закрасил дорожную разметку

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В Ростовской области оштрафовали 37-летнего мужчину, который закрасил часть дорожной разметки, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в хуторе Ленинаван Мясниковского района. Полицейским поступила информация, что гражданин закрашивает сплошную разметку дорожного полотна в переулке Тружеников.

«В результате проведенных мероприятий правонарушитель был установлен. Им оказался местный житель 1987 года рождения», — пишет источник.

В отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ — «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения».

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Таганрогская правда
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