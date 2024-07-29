Он собрал более 500 человек – ИТ-специалистов из разных регионов России, сотрудников фонда, представителей государственных ведомств. Вместе они обсуждали проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации.

Как отметила руководитель фонда Анна Цивилева, для «Защитников Отечества» это одно из приоритетных направлений развития. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом задач. Но главное, это облегчает жизнь ветеранам, защитникам и семьям героев.

На форуме озвучили планы по развитию цифровых инструментов и презентовали новые технологии поддержки ветеранов и семей героев:

персонифицированное анкетирование для репрезентативной выгрузки мер поддержки;

новый сервис для получения консультаций;

запуск аналитической платформы;

разработка дополнительных навыков в чат-боте «Робот Макс» по мерам соцподдержки;

типизация базовых мер соцподдержки в субъектах.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что фонд «Защитники Отечества» – это первая структура, основной целью которой заявлено персональное, комплексное сопровождение граждан.

«Нашу совместную инициативу по внедрению в работу фонда передовых цифровых решений поддержал Президент. Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки. Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам, будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью», — рассказал министр.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, подчеркнул, что внедрение цифровых решений позволит оперативно реагировать на потребности участников и ветеранов спецоперации, а также их семей и создать наиболее прозрачную систему поддержки.

«Он не только обеспечит доступ к необходимым ресурсам и услугам, но и повысит эффективность взаимодействия с государственными структурами. Это, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни этой категории граждан», — заявил Рамзан Кадыров.

Оперативно реагировать на вопросы ветеранов и семей героев помогает взаимодействие его филиалов с ЦУР. Головная организация АНО «Диалог Регионы» является диджитал-партнером Фонда в обеспечении качества обратной связи и развития цифровых проектов.

«Мы применили опыт ЦУР и выстроили для филиалов фонда аналогичный контур работы с обращениями в интернете. Основная суть нашего взаимодействия построена на мониторинге проблем и оперативной обратной связи. Сегодня филиалы не только работают с сообщениями, информируют о своей работе, но и совместно с ЦУР формируют аналитику для управленческих решений руководителей регионов», — подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Добавим, что за все время работы в филиал в Ростовской области поступило более 23 тысяч запросов от ветеранов СВО и их семей. Решить удалось около 95% обращений.

Фото пресс-службы ФЗО