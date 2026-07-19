В Госинспекции труда Ростовской области назвали «красные флаги» скрытых трудовых отношений при ГПХ

При устройстве на работу россиянам часто предлагают заключить не трудовой договор, а договор гражданско-правового характера (ГПХ) — подряда или возмездного оказания услуг. Работодатели объясняют это удобством и выгодой для обеих сторон, однако на деле такая подмена может лишить человека большинства социальных гарантий.

Трудовой кодекс РФ прямо запрещает заключать договоры ГПХ, если они фактически регулируют трудовые отношения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ). Если суд установит, что за договором подряда скрывается реальная работа по найму, он может признать его трудовым (ст. 19.1 ТК РФ).

Главное отличие трудового договора от ГПХ — в характере отношений. Трудовой договор предполагает, что работник выполняет работу по определенной должности, подчиняется правилам внутреннего распорядка, а работодатель обязан платить зарплату не реже двух раз в месяц, обеспечивать безопасные условия труда, оплачивать больничные и отпуска.

Договор ГПХ регулируется Гражданским кодексом: здесь важен не процесс, а конкретный результат — например, разработать сайт или провести аудит. Исполнитель сам решает, когда и как работать, а вознаграждение получает только после подписания акта приемки.

Есть несколько «красных флагов», которые указывают, что ГПХ на самом деле прикрывает трудовые отношения. Если вам ставят ежедневные задачи, требуют соблюдать график и находиться на рабочем месте, платят фиксированную сумму два раза в месяц, выдают корпоративную почту и пропуск, а в договоре нет четкого измеримого результата — скорее всего, ваши отношения фактически трудовые, и договор ГПХ заключен незаконно.

Соглашаться на такую подмену рискованно. Работа по ГПХ не дает права на оплачиваемый отпуск и больничный. Договор можно расторгнуть в любой момент — вас «уволят» одним днем. Ежемесячная выплата может оказаться ниже МРОТ, так как формально это не зарплата. Требования охраны труда на таких работников не распространяются. Пенсионные накопления тоже под вопросом: взносы при ГПХ не являются обязательными в полном объеме. При этом налоги и страховые взносы все равно должны быть уплачены — но их бремя часто перекладывают на самого исполнителя.

Руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области Ольга Баташева отметила:

«К сожалению, практика замены трудового договора на договор гражданско-правового характера остаётся одной из наиболее распространённых проблем, с которыми обращаются к нам люди. Работодатели, особенно в таких сферах, как услуги, торговля, IT и работа с молодёжью, часто прибегают к этой схеме. Однако это приводит к нарушению социальных и экономических прав работников. Я настоятельно рекомендую гражданам быть бдительными при подписании договоров. Не соглашайтесь на договор ГПХ, если фактически вы будете выполнять функции штатного сотрудника. Помните, что только официальное оформление трудовых отношений обеспечивает вам все предусмотренные законом права и социальные гарантии».

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