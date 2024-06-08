В Госавтоинспекции Ростовской области назвали донские трассы с самым высоким трафиком

Госавтоинспекция Ростовской области информирует об увеличении среднесуточной интенсивности движения на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Самый высокий трафик отмечается на автодорогах «с. Самбек — г. Снежное (до границы Украины)»; «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — г. Семикаракорск — г. Волгодонск)»; «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)».

Так, согласно показателям за май 2024 года, на автодороге «с. Самбек — г. Снежное (до границы Украины)» интенсивность движения составляет 10 431 транспортное средство в сутки, что на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. За 5 месяцев на данной автодороге зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых 6 человек погибли, 12 получили травмы.

На автодороге «г. Ростов-на-Дону (от магистрали Дон — г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)» интенсивность движения — 5 055 транспортных средств в сутки, что на 8,8 % больше, чем в мае прошлого года. Здесь с начала 2024 года зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых 12 человек погибли, 19 получили травмы.

На автодороге «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — г. Семикаракорск — г. Волгодонск)» в сутки проезжает 8 893 единицы транспортных средств, что на 16 % больше, чем в мае прошлого года. За 5 месяцев на этой автодороге зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 17 получили травмы.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения!

Фото из архива (Минтранс РО)