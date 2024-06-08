Главная » Новости Ростовской области

В Госавтоинспекции Ростовской области назвали донские трассы с самым высоким трафиком

На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

Госавтоинспекция Ростовской области информирует об увеличении среднесуточной интенсивности движения на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Новости Ростовской области

Самый высокий трафик отмечается на автодорогах «с. Самбек — г. Снежное (до границы Украины)»; «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — г. Семикаракорск — г. Волгодонск)»; «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)».

Так, согласно показателям за май 2024 года, на автодороге «с. Самбек — г. Снежное (до границы Украины)» интенсивность движения составляет 10 431 транспортное средство в сутки, что на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. За 5 месяцев на данной автодороге зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых 6 человек погибли, 12 получили травмы.

На автодороге «г. Ростов-на-Дону (от магистрали Дон — г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)» интенсивность движения — 5 055 транспортных средств в сутки, что на 8,8 % больше, чем в мае прошлого года. Здесь с начала 2024 года зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых 12 человек погибли, 19 получили травмы.

На автодороге «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» — г. Семикаракорск — г. Волгодонск)» в сутки проезжает  8 893 единицы транспортных средств, что на 16 % больше, чем в мае прошлого года. За 5 месяцев на этой автодороге зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 17 получили травмы.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения!

Фото из архива (Минтранс РО)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

движение транспорта дорожное движение М-4 Дон Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru