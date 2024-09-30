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В городах и районах Дона 2 октября пройдет проверка системы оповещения населения

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Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» будет звучать с 10.00 до 11.00.

Новости Ростовской области

В среду, 2 октября, на Дону состоится региональная тренировка системы оповещения. Об этом предупреждают жителей Ростовской области экстренные службы.

В период времени с 10:00 до 11:00 на территории 55 муниципальных образований Ростовской области сигнал «Внимание всем!» будет звучать с использованием всех имеющихся средств оповещения (электросирен, уличных громкоговорителей, трансляционных установок).

В 10.43 на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Прерывание плановых теле- и радиопередач состоится на 10 телевизионных каналах первого мультиплекса и трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России», «Вести-ФМ». Кроме того, планируется проведение организационных мероприятий с привлечением посыльных и автотранспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами, сообщает ДПЧС по региону.

Информация о проверке работоспособности региональных и муниципальных систем оповещения населения также будет доступна в мобильном приложении МЧС России. Граждан призывают сохранять спокойствие. По итогам проверки, в случае выявления отказов в работе оборудования, будет произведен ремонт или замена оборудования в кратчайшие сроки, говорится в сообщении.

Фото: ДПЧС по РО

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Таганрогская правда
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