Полиция установила личности школьниц, куривших в таганрогском трамвае

Административному наказанию подвергли родителей.

В Таганроге полицейские установили личности несовершеннолетних, которые курили в салоне трамвая и попали на видео.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, ими оказались две 14-летние и две 13-летние местные жительницы.

Сообщается, что в действиях девочек усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 6.24 КоАП РФ. Однако, поскольку все нарушительницы не достигли возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), к ответственности были привлечены законные представители подростков по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Наказание — штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Фото: Телеграм-канал «Таганрогский трамвай»