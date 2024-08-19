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Полиция установила личности школьниц, куривших в таганрогском трамвае

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Административному наказанию подвергли родителей.

Новости Таганрога

В Таганроге полицейские установили личности несовершеннолетних, которые курили в салоне трамвая и попали на видео.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, ими оказались две 14-летние и две 13-летние местные жительницы.

Сообщается, что в действиях девочек усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 6.24 КоАП РФ. Однако, поскольку все нарушительницы не достигли возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), к ответственности были привлечены законные представители подростков по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Наказание — штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Фото: Телеграм-канал «Таганрогский трамвай»

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Таганрогская правда
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