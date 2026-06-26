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В Гимназическом саду Таганрога в субботу пройдёт праздник «Мастер и Меотида»

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В субботу, 27 июня, с 17.00 до 19.00 в Гимназическом саду Таганрога состоится праздник туристического сувенира и ручной работы «Мастер и Меотида». Мероприятия пройдут в поддержку конкурса сувенирной продукции «Азовский сувенир», который впервые проводится на Юге России.

Новости Таганрога

Для гостей и жителей города подготовлена развлекательно-познавательно-развивающая программа: семейный квест «Сокровища Меотиды» (по предварительным заявкам, с 17.00 до 18.00), выставка картин, творческие мастер-классы, акция #ДариОткрытку, продажа сувенирной продукции, тематические фотозоны, туристическая станция от компании «Судаков Тревел», премьера спектакля «Марлы» от театра-студии «Люди» (с 18.00 до 18.40).

Приглашаются все желающие. Вход свободный. Информация о конкурсе и дальнейших мероприятиях в группе проекта «Жемчужина Меотиды» — https://vk.ru/jemchujinameotidi.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на прибрежной площадке Богудонии под негромкий рокот волн состоялась премьера постановки «Марлы».

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда

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