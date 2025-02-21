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В ГДК Таганрога поздравляли защитников Отечества

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20 февраля в Городском доме культуры Таганрога прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и открытию Года защитника Отечества.

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На нем присутствовали глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин. На церемонию были приглашены Герои России, ветераны, участники специальной военной операции, представители силовых структур и общественных организаций.

Нынешний год станет символом нашего национального единства и патриотизма. Он напоминает о важности исторической памяти и о непреходящей ценности мира. Глубокое уважение к героизму и самоотверженности всех защитников Родины остаётся незыблемым во все времена.

От имени депутатского корпуса с наступающим праздником всех защитников поздравила Алла Колоскова.

«Настоящий мужчина — это тот, кто несёт ответственность за настоящее и закладывает фундамент для стабильного будущего. Как никогда эти слова актуальны сейчас, в наше непростое время, когда сотни тысяч участников спецоперации отстаивают право на мирное будущее для всех нас. И сегодняшний праздник — это ещё один повод напомнить, как сильно мы гордимся вами и ценим всё, что вы делаете для нас!», — сказала она.

В завершении мероприятия для его участников был подготовлен праздничный концерт.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге шести фронтовикам ВОВ будет присвоено звание почетного гражданина.

Фото Анатолия Ивашова

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ГДК защитники Отечества новости Таганрог
Таганрогская правда
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