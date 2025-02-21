В ГДК Таганрога поздравляли защитников Отечества

20 февраля в Городском доме культуры Таганрога прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и открытию Года защитника Отечества.

На нем присутствовали глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин. На церемонию были приглашены Герои России, ветераны, участники специальной военной операции, представители силовых структур и общественных организаций.

Нынешний год станет символом нашего национального единства и патриотизма. Он напоминает о важности исторической памяти и о непреходящей ценности мира. Глубокое уважение к героизму и самоотверженности всех защитников Родины остаётся незыблемым во все времена.

От имени депутатского корпуса с наступающим праздником всех защитников поздравила Алла Колоскова.

«Настоящий мужчина — это тот, кто несёт ответственность за настоящее и закладывает фундамент для стабильного будущего. Как никогда эти слова актуальны сейчас, в наше непростое время, когда сотни тысяч участников спецоперации отстаивают право на мирное будущее для всех нас. И сегодняшний праздник — это ещё один повод напомнить, как сильно мы гордимся вами и ценим всё, что вы делаете для нас!», — сказала она.

В завершении мероприятия для его участников был подготовлен праздничный концерт.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге шести фронтовикам ВОВ будет присвоено звание почетного гражданина.

Фото Анатолия Ивашова