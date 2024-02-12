В феврале жители Таганрога увидят первый художественный фильм о СВО «20/22»

Выпуск первой и второй серии «20/22» намечен на Первом канале и онлайн-платформе 1TV на 23 февраля, третьей и четвертой (заключительной) серии – на Первом канале и онлайн-платформе 1TV 24 февраля.

Фильм режиссера Андрея Симонова «20/22» – первое художественное кино, посвященное событиям специальной военной операции, снятое в зоне ее проведения (16+). Картина создана кинокомпанией ООО «ББГ» при содействии АНО «Институт развития интернета».

Съемки проходили на территории Мариуполя, Москвы, Московской и Ростовской областей.

В жизнь студентов Алисы (Дарья Кукарских) и Данила (Аристарх Венес) вклиниваются события первых месяцев специальной военной операции, разделяя их. Данила отправляется добровольцем на помощь брату, который сражается в составе Российской армии. Алиса выступает против спецоперации. Но когда Данила перестает выходить на связь, девушка выезжает в зону СВО на его поиски.

Главные и эпизодические роли в фильме исполняют молодые актеры. Также в съемках приняли участие военные корреспонденты Павел Чуприн и Семен Пегов.

Предпремьерный показ фильма состоится в Москве 22 февраля.

По замыслу создателей, фильм может стать одним из первых объемных художественных высказываний о СВО.