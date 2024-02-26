В феврале в Ростовскую область ввезено 80 тонн импортных семян

Они поступили из Китая, Турции и Германии.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с начала февраля 2024 года проконтролировано более 80 тонн импортных семян. Все они поступили на склад временного хранения в Батайске. В сообщении ведомства говорится, что семенной материал гороха и лука был импортирован из Китая, Турции и Германии.

Всего с начала 2024 года Россельхознадзором проконтролировано более 380 тонн импортного семенного материла, поступившего на территорию Ростовской области.

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