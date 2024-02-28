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В феврале из Ростовской области экспортировано 530 тысяч тонн зерна

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В феврале из портов Ростовской области было экспортировано 530 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

Основным импортером зерновой продукции стала Турция, в которую направлено более 482 тысяч тонн. Также отгрузка зерна производилась в Грецию (19 тыс. т), Италию (5 тыс. т), Албанию (8 тыс. т), Китай (5 тыс. 300 т) и другие страны.

Весь груз сопровождался документами, подтверждающими его качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров.

Всего с начала нынешнего года управлением Россельхознадзора проконтролировано более 1,1 млн тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для отправки на экспорт. Основными видами зерновых культур, вывозимыми с территории региона, стали пшеница, чечевица, отруби, горох, кукуруза и ячмень.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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#экспорт новости Ростовская область
Таганрогская правда
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